Супруга бывшего президента США Мишель Обама поделилась в интервью самой юной журналистке Америки 12-летней Хильде Лисяк из издания Amtrak The National своими планами на будущее и, в частности, ответила на вопрос, будет ли выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Девочка поинтересовалась, есть ли хотя бы однопроцентный шанс увидеть Мишель Обаму среди кандидатов на пост нового американского лидера, пишет «Лайф».

— Только между нами и читателями этого журнала — шансы нулевые. Это просто не для меня, — сказала Мишель Обама, добавив, что существует множество способов помочь стране, например, работая с молодёжью и помогая семьям.

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