Американский полицейский случайно убил женщину, пытаясь застрелить спущенную с поводка собаку. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на CBS News.

Инцидент произошел вечером 1 августа в городе Арлингтон (штат Техас). Сообщается, что полицейские приехали на место после поступившего сообщения о женщине, которая без чувств лежит на газоне. Один из стражей порядка направился к ней, и в этот момент заметил собаку, находившуюся рядом с женщиной.

Лежащая на вопросы полицейского о самочувствии не отвечала, а собака при приближении «угрожающе и с лаем» побежала к нему. Мужчина отступил, достал пистолет и несколько раз выстрелил в животное. После этого закричала женщина — оказалось, что она получила ранение. Ее экстренно отправили в больницу, однако она скончалась.

Как выяснилось, погибшей было 30 лет. Расследование показало, что она получила ранение именно в результате действий полицейского. О судьбе собаки данных нет.

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