31-летняя Франсия Райза, которая была готова на все ради своей подруги Селены Гомес, больше с ней не разговаривает. А все потому, что певица не ценит жертву, принесенную ради нее Райзой и, по мнению Франсии, просто «убивает себя».

Дело в том, что летом 2017-го Райза согласилась отдать Селене свою почку. Она пошла на это после того, как у Гомес отказал ее собственный орган — в результате обострения волчанки, аутоимунного заболевания. Благодаря Райзе, жизнь Гомес была спасена. Но врачи тогда строго предупредили певицу: ей ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. И что же? Всего через несколько месяцев после операции, Франсия узнала, что Селена снова позволяет себе спиртное. А когда она напомнила подруге о предостережении врачей, та на нее накричала. С тех пор Райза больше не разговаривает с Гомес.

Издание 7Дней отмечает, что после того, как Селена прошла очередной курс лечения в клинике, казалось, певица все же надумала вести здоровый образ жизни. Однако папарацци застукали Селену в Нью-Йорке, когда она пила коктейли в баре ресторана Four Seasons. А чуть больше недели назад Гомес праздновала с друзьями свой очередной, 27-й по счету, день рождения в Риме. И там Селена, по свидетельству гостей ресторана Pierluigi, где проходила вечеринка в честь личного праздника певицы, запивала тальятелле с лобстером водкой!

Узнав об этом, Райза расстроилась еще больше. Выходит, она зря рисковала своим собственным здоровьем. Ведь как рассказывала в свое время Франсия, после того, как у нее изъяли почку для Селены, Райза болела несколько месяцев.

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