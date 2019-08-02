Мирное урегулирование в Афганистане может быть достигнуто в ближайшее время, сообщил в пятницу на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я полностью поддерживаю переговоры, которые сейчас проходят между США и «Талибаном». Сейчас мы ближе всего к мирному соглашению (талибов с афганским правительством) в Афганистане, чем когда-либо, — заявил Столтенберг. — Мы продолжим решать проблему мирного урегулирования в Афганистане. Мы должны сохранить то, что уже достигнуто в Афганистане».

Он отметил, что США и союзники по НАТО «координированно работают над достижением мирного соглашения в Афганистане», однако «нерешенные проблемы все еще есть», пишет «Интерфакс».

Minval.az