Турции придется создать безопасную зону на севере Сирии самостоятельно в том случае, если попытки прийти к согласию с США по этому вопросу окажутся безуспешными, передает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на МИД Турции.

«Мы не позволим затянуть этот процесс. Если наши ожидания не оправдаются, мы в полной мере способны принять любые меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности,» — завил пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.

Он подчеркнул, что Турция хочет очистить эту зону от всех террористических элементов и создать «коридор безопасности».

Minval.az