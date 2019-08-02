Шведский город Эскильстуна стал первымгородом в стране, где ввели специальное разрешение на попрошайничество. Об этом сообщает «Европейская правда».

Так, чтобы начать легально попрошайничать, необходимо заполнить специальную электронную форму или же обратиться в отделение полиции. Стоимость такого разрешение составляет около 23 евро. Однако будет еще взиматься административный сбор.

Тем не менее, этого все равно недостаточно для того, чтобы начать просить милостыню. Дело в том, что человек должен находиться на территории страны легально, а также иметь шведский номер социального страхования.

По информации издания, новые правила вступили в силу в четверг, 1 августа, но никто в первый день действия закона не подал соответствующее заявление.

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