Мужчина посреди улицы убил своего знакомого мечом в городе Штутгарт, в Германии. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что жуткий инцидент произошел в пятницу, 2 августа. По словам свидетелей, между двумя людьми произошла словесная перепалка. Через некоторое время один из участников конфликта достал меч и на глазах у прохожих зарубил мужчину. После этого он сел на велосипед и скрылся с места преступления.

Через несколько часов злоумышленника нашли. Правоохранители выяснили, что убийцей оказался 28-летний Исса Мохаммед. Сам он из Сирии. В 2015 году мужчина переехал в Германию.

Также известно, что погибшему было 28 лет. Предварительно, он был знаком с Мохаммедом.

Добавим, что город Штутгарт считается одним из самых безопасных городов Германии.

Minval.az