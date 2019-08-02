В последнее время участились провокации армянских оккупантов на государственной границе между Азербайджаном и Арменией. Накануне подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, вновь нарушили режим прекращения огня, сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Свое мнение по этому вопросу высказал экс глава МИД Тофик Зульфугаров, комментируя участившиеся провокации армянской стороны.

«Многие эксперты, в том числе и я, ранее прогнозировали то, что администрация Пашиняна, будет стремиться любыми путями возобновить военные действия. В чем логика данного интереса, я неоднократно говорил: армянский премьер таким способом желает совершить резкий поворот от России к Западу, при этом обвинив Москву в том, что она вооружает Азербайджан», — заявил Т. Зульфугаров в беседе с корреспондентом Minval.az .

«Одновременно с этим Пашинян как бы нейтрализует свою проросийски настроенную оппозицию в лице экс-президента Роберта Кочаряна и так называемого «карабахского клана». Обвинив их в пророссийской направленности, таким образом, Пашинян обеспечивает переход Армении на Запад. Рано или поздно, он прибегнет к этому шагу», — добавил наш собеседник.

Помимо этого, экс-министр прокомментировал сообщения о том, что правительство США намерено сократить финансовую помощь Армении и приостановить финансирование карабахских сепаратистов.

Т. Зульфугаров напомнил о том, что после визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Армению, Пашинян выступил с «антиболтоновскими» заявлениями, направленные против администрации Трампа:

«При этом он упомянул о том, что нужно задействовать армянскую диаспору в США. Армянская диаспора Америки обладает влиянием на Конгресс, и в частности, близка к оппонентам Трампа. Это противоборство, которое происходит во всех вопросах обсуждений бюджета, и особенно той части, где речь идет об иностранной помощи, армянам дают понять, что администрация Трампа недовольна поведением новых армянских властей. И мы видим, как происходит сокращение некоторых статей оказания финпомощи», — добавил экс-министр.

Дипломат напомнил, что Пашинян, во время прихода к власти декларировал прозападную позицию, а сейчас избегает разрыва с Россией в пользу Запада, что могло бы обеспечить Еревану материальную поддержку:

«Судя по всему, администрация США, и в целом Запад недовольны тем, что он продолжает политику «сидения на двух стульях», обеспечивая безопасность оккупационной политики своей страны за счет России.

А, с другой стороны, он пытается сблизиться с Западом, и получить финансовую помощь», — добавил наш собеседник.

При этом экс-министр отметил, что все, в том числе и США, прекрасно понимают, что такое понятие, как «сепаратисты Нагорного Карабаха» — это нонсенс, придуманный для того, чтобы замаскировать прямое участие Армении в оккупации территорий Азербайджана.

Главное, по мнению Т.Зульфугарова, это свидетельство того, насколько в администрации Трампа недовольны Пашиняном, точнее, его нерешительностью в вопросе главной задачи, поставленной перед ним в ходе т.н. «революции» в Армении:

«Пашинян долго сотрудничал с различными институтами из Фонда Сороса. Он был ориентирован как прозападный деятель. А сейчас то, что Пашинян не желает перестать выполнять роль исполнителя пророссийской политики на Южном Кавказе, является главным противоречием. Что касается переговорного процесса и позиции США, можно добавить, что она неизменна. В вопросе урегулирования они продекларировали необходимость освобождения на первом этапе территорий вокруг Нагорного Карабаха. Пашинян и этого не принимает. Поэтому получается, что премьер-министр Армении не принимает ни один компонент того пакета требований, которые направлены на укрепления отношений с Западом, и в первую очередь, с США», — резюмировал Т.Зульфугаров.

Бахтияр Сафаров

Minval.az