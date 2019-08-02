Суд британского города Бирмингем признал модель и работницу сферы секс-услуг Луизу Портон виновной в убийстве ее малолетних дочерей. 23-летняя Луиза, проживавшая в графстве Уорикшир, с разницей в 18 дней задушила сначала трехлетнюю Лекси Дрейпер, а затем полуторагодовалую Скарлетт Вон, поскольку девочки мешали заниматься проституцией, которая приносила женщине основной доход. Об этом пишет Daily Mail

Луиза пыталась убедить врачей, что ее дочки умерли естественной смертью. При этом, как пишет издание, она проявляла не больше эмоций, чем человек «у которого умерла золотая рыбка из аквариума». А в похоронном бюро женщина вела себя непринужденно и смеялась.

В суде были представлены записи камеры наблюдения, на котором Портон заводит детей в дом — за несколько часов до того, как она убила старшую девочку. На другой записи видно, как Луиза спокойно несет на руках Скарлетт по вестибюлю отеля, где они остановились. Полиция предполагает, что на тот момент ребенок мог быть уже мертв. Луизу также зафиксировали камеры, когда она заправляла бензин — а в это время мертвая или умирающая Скарлетт лежала на заднем сидении машины.

Незадолго до первого убийства Луиза вводила в поисковую интернет-систему запрос: «можете ли вы действительно умереть, если у вас заложен нос, а рот заклеен скотчем», а также просматривала статью под названием: «Ребенка вернули к жизни после того, как он почти утонул». После чего интересовалась «в течение какого срока после утопления можно реанимировать человека».

Сама женщина отрицает, что намеренно убила своих детей.

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