Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за инцидент с применением нервнопаралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

«Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за применение химического оружия в 2018 году при нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь», — пишет издание, ссылаясь на источники. При этом подробности указа не приводятся.

Трамп пояснил законодателям, что его распоряжение «предписывает министру финансов в консультации с госсекретарем предпринять следующие действия, в случае возникновения необходимости для введения санкций, описанных в законе о химоружии. В частности, речь идет о «препятствовании процессу предоставления займов, финансовой или технической помощи этой стране международными финансовыми учреждениями», передает ТАСС.

Кроме того, президент указывает на введение «запрета банкам Соединенных Штатов предоставлять какие-либо займы или предоставлять какие-либо кредиты правительству этой страны, за исключением займов или кредитов, предназначенных для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров или продуктов».

В указе главы государства подчеркивается, что он касается исполнения положения закона, которое предоставляет исполнительной власти выбор ряда ограничений, которые могут быть наложены на страну, нарушившую данный акт.

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