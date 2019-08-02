Власти США готовы освободить всех удерживаемых террористов ИГИЛ, если европейцы откажутся их забирать. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передают зарубежные СМИ.

«Мы удерживаем тысячи боевиков Исламского государства, и мы хотим, чтобы Европа их забрала. И если они откажутся это делать, то мы, вероятно, должны будем их выпустить в Европу», — заявил президент США.

По данным Трампа, выходцев из ЕС среди игиловцев в Сирии и Ираке порядка двух с половиной тысяч.

«Мы хотим, чтобы их забрала Европа, поскольку они направлялись назад в Европу: во Францию, Германию, различные места», – сказал американский лидер.

Minval.az