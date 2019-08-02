В семье Анджелины Джоли разразился новый скандал. 13-летняя дочка актрисы — Шайло, сообщила матери, что она больше не желает с ней жить. Девочка потребовала, чтобы ей разрешили переехать в дом отца, то есть Брэда Питта . В крайнем случае, если ей не разрешат там жить постоянно, она, как заявила Шайло согласна проводить часть времени в доме родителей Питта — Уильяма и Джейн — в Миссури. Об этом, как пишет 7Дней, одна из подруг актрисы рассказала репортеру издания NW.

Заявление Шайло потрясло Джоли, здоровье и состояние нервной системы которой в последнее время вызывало опасения. Она не ожидала, что еще один ребенок взбунтуется против нее. Ведь недавно старший, приемный сын актрисы Мэддокс сообщил ей, что как только ему исполнится 18 лет (а это произойдет уже в этом месяце), он хочет попытаться отсудить у нее опеку над младшими братьями и сестрами. Как заявил тогда молодой человек, он считает, что в доме Джоли царит совершенно ненормальная психологическая атмосфера и хочет спасти Шайло, Захару, Пакса Тьена, Нокса и Вивьен от жизни в таких неблагоприятных условиях.

Удастся ли Мэддоксу осуществить задуманное, пока не понятно. Ведь суд может отказать ему хотя бы на основании того факта, что у молодого человека пока что нет собственного источника дохода и он не сможет обеспечивать братьев и сестер. Зато у Шайло есть основания надеяться, что ее желание осуществится. Ведь в этом нет ничего сомнительного или противозаконного. Как утверждает подруга Джоли, Питт, якобы, уже узнал о желании дочери и выразил свою радость по этому поводу. Он заявил, что будет счастлив, если Шайло переедет к нему. Что же касается Джоли, то она теперь опасается, что примеру дочки могут последовать ее остальные братья и сестры. И тогда вся команда детей переселится в дом Питта. А Анджелина останется одна.

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