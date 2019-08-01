Сильные дожди в Великобритании привели к повышению уровня вод в реках и затоплению населенных пунктов. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Sky News.

Больше всего от паводков пострадало графство Чешир в центральной части страны.

Многие районы центральной, северо-западной и северо-восточной Англии были охвачены многочисленными предупреждениями о наводнениях.

В течение всего дня «желтый» уровень предупреждение о сильном дожде и грозах был объявлен к северу от Манчестера, Шеффилда и Линкольна. Аналогичное предупреждение было вынесено Метеорологическим бюро на четверг.

В северной части Англии в некоторых районах за час выпало от 15 до 20 мм осадков. «Существует небольшая вероятность того, что дома и предприятия могут быть затоплены, что приведет к повреждению некоторых зданий», — сказали в Метеорологической службе.

В городке Пойнтон спасателям пришлось эвакуировать несколько десятков жителей. Полиция предупредила местных жителей, чтобы они не игнорировали знаки «дорога закрыта».

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