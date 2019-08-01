Израиль вел «закулисную игру» с тем, чтобы добиться принятия Вашингтоном решения об исключении Анкары из программы F-35, сообщает «Анадолу» со ссылкой на израильский телеканал Channel 12.

По данным телеканала, тем самым Тель-Авив пытался сохранить своё военное превосходство в регионе.

Утверждается, что на фоне закупки Турцией российских ЗРК С-400 Израиль оказал давление на Вашингтон с целью вынудить США отказать Анкаре в участии в программе по производству F-35.

Таким образом, США обеспечили, чтобы Израиль оставался единственной страной в регионе, обладающей истребителями этого типа.

За последние два года Соединенные Штаты передали еврейскому государству 16 истребителей F-35.

Правительство Израиля заключило с американской компанией Lockheed Martin контракт на поставку 50 единиц истребителей F-35. Планируется, что все они будут переданы израильской стороне к 2024 году.

Ранее Белый дом и Минобороны США выступили с заявлениями, в которых сообщили об исключении Анкары из программы по производству истребителей пятого поколения F-35.

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