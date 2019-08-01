Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа готова начать переговоры с КНДР, однако отметил, что на этой неделе общение представителей двух государств в Бангкоке на министерской встрече АСЕАН скорее всего не состоится, сообщает в четверг «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press.

«Мы готовы продолжить дипломатические переговоры с северокорейцами, — сказал Помпео на пресс-конференции с министром иностранных дел Таиланда Доном Прамудвинаем. — Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и мы с нетерпением ждем возможности официально установить с ними дипломатические отношения».

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