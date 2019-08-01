Законная супруга принца Гарри решила научить женщин правильно одеваться. Однако речь идет не о нарядной одежде «на выход», удачным выбором которой уже успела прославиться Меган Маркл. Герцогиня хочет помочь женщинам выглядеть «на все 100%» даже в их повседневной одежде.

Меган задумала выпустить капсульную коллекцию одежды для работы, о чем она сообщила сама — в своей колонке сентябрьского номера издания Vogue, где Меган стала приглашенным редактором. За это совершенное новое для себя дело она взялась не одна: герцогиня подписала соглашение о сотрудничестве с брэндами Marks&Spencer, John Lewis&Partners и Jigsaw. Все они согласились на предложенные Меган условия – «один к одному». Иначе говоря, от продажи каждой единицы одежды, они будут перечислять сумму, равную ее стоимости в благотворительный фонд, патроном которого является герцогиня.

Как пишет издание 7Дней, речь идет о фонде Smart Works, шефство над которым Меган взяла в январе этого года. Этот фонд был создан для того, чтобы помогать женщинам — тем, кто никогда не работал раньше и тем, кто давно числится безработными, найти для себя новое место. Smart Works и прежде выпускал рабочую одежду. Однако, как заметила Меган, эта одежда была не слишком модной, да и ее цветовые решения у многих вызывали недоумение. Герцогиня, которая в мае этого года впервые стала мамой, решила исправить положение, призвав на помощь свою подругу — дизайнера Мишу Нону. С Мишей Меган дружит уже очень давно. В те времена, когда Маркл еще не встретила принца Гарри, она часто публиковала на своей страничке в социальной сети совместные фото с Нону. Более того, именно Мише Меган должна быть признательна за то, что стала герцогиней. Как утверждают, именно она познакомила Маркл с принцем.

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