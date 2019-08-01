Дагестанский боец UFC, абсолютный чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что у него нет проблем с мотивацией перед поединком с американцем Дастином Порье.

«Необязательно обмениваться оскорблениями, чтобы мотивировать себя. Мотивация должна быть спортивной, а у меня она есть. Неважно, где я нахожусь — на турнире или в тренажерном зале, мотивация у меня есть всегда. Мне не 50 лет, чтобы были какие-то проблемы с мотивацией. Вы все увидите 7 сентября», — поведал он.

Нурмагомедов также отметил, что Порье является очень хорошим соперником, бойцом, у него временный титул. «Так что никаких проблем с желанием победить у меня нет. До боя осталось чуть больше двух месяцев. Для меня главное быть в хорошей физической форме, чтобы я мог драться все 25 минут или всю ночь, если нужно будет. А то, что есть ли словесные перепалки или нет, значения не имеет», — цитирует дагестанского бойца российский интернет-портал Sportbox.ru.

Напомним, бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Minval.az