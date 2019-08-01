Правительство Ирана утвердило инициативу председателя центрального банка страны Абдулнасера Хеммати по проведению реформы национальной валюты Исламской республики, сообщает агентство Mehr.

Согласно плану реформы, будет проведена деноминация риала, с банкнот которого уберут четыре нуля, а сама валюта будет наименоваться туманом.

Туман является историческим номиналом иранской валюты, существовавшим с XVII века до 1932 года. Изначально золотой туман равнялся 10 тысячам динаров (туман или томан от монгольского тумен – десять тысяч). В 1798-1825 годах туман делился на восемь риалов по 1250 динаров, с 1825 и по 1932 год – на десять кранов по 1000 динаров.

В 1932 году туман был выведен из обращения и заменен на риал по курсу 1 туман за 10 риалов, однако чеканка золотых туманов продолжалась вплоть до 1965 года.

Причина реформы – стремительная девальвация риала из-за американских санкций, приведшая к необходимости в большом количестве банкнот для ведения наличных расчетов для лиц, не имеющих кредитной карты.

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