Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.

«Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь виден на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров», — сообщил Колин Сефтор, специалист по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда.

По его словам, дым также распространился вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также заметен над Ванкувером и Сиэтлом. Пожары на северо-западе Канады также вносят свой вклад в загрязнение атмосферы в этом районе.

Центр космических полетов имени Годдарда — это крупная лаборатория космических исследований в составе NASA, отмечает РБК.

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