В Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий носить паранджу или никаб во всех общественных местах и зданиях. Об этом сообщает Politico.

Впервые идея о запрете была предложена еще в 2005 году ультраправым политиком Гертом Вилдерсом. Так, согласно принятому закону носить паранджу, никаб, лыжные маски, шлем и другие предметы, закрывающие лицо, запрещается во всех общественных местах, зданиях и общественном транспорте. За нарушение закона будет налагаться штраф в размере 150 евро.

есмотря на это, полиция, больницы и сотрудники общественного транспорта уже заявили, что не собираются подчиняться политизированному решению.

Голландские компании общественного транспорта проинструктировали своих сотрудников игнорировать нарушения после того, как полиция заявила, что не планирует рассматривать подобные вызовы, как высокоприоритетные преступления.

«Это означает, что закон не работает. Полиция сказала нам, что они не будут выезжать на вызовы из поездов, автобусов или метро в течение получаса, так что в этом проблема. У нас не будет оснований останавливать движение в ожидании полиции», – заявил представитель общественного транспорта Педро Петерс.

Многие больницы также заявили, что не будут придерживаться запрета. По данным Голландской федерации университетских медицинских центров, больницы «не должны отвечать за соблюдение закона, так как этим должна заниматься полиция и судебные органы».

Minval.az