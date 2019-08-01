Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной масштабных лесных пожаров в Сибири могло стать воздействие лазеров из-за границы, сообщает РИА «Новости».

«Из-за рубежа сегодня легко воздействовать: лазерные лучи – и заполыхает любой лес», — сказал Жириновский в рамках Всероссийского образовательного молодежного форума «Территория смыслов».

Среди возможных причин возгораний российский политик также назвал высокую температуру воздуха и отсутствие дождей, поджоги, а также действия черных лесорубов, которые хотели скрыть следы своих преступлений.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.

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