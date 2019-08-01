Иранский президент Хасан Рухани обвинил Соединенные Штаты в детском поведении из-за санкций в отношении министра иностранных дел страны Мохаммада Зарифа на фоне роста напряженности между двумя странами, сообщает Reuters.

До этого стало известно, что американская сторона ввела санкционные меры против Зарифа.

По мнению главы Ирана, таким поступком США напомнили ему ребенка.

«Они [США] прибегают к детскому поведению … Они каждый день говорят, что «хотят поговорить без предварительных условий» … и затем они санкционируют Зарифа», — добавил Рухани.

Minval.az