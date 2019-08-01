Ходатайство о пересмотре даты рассмотрения обращения по условно-досрочному освобождению армянского террориста Хампига Сасуняна, убившего в 1982 году генконсула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана, было отклонено американским судом благодаря активному вмешательству турецкой стороны, сообщает «Анадолу».

Член армянской террористической организации «Борцы за справедливость в вопросе «геноцида армян» («ESAK») Хампиг Сасунян, приговоренный к пожизненному заключению без права на обжалование, содержится в тюрьме «Сан-Квентин» в штате Калифорния.

По законам Калифорнии, заключенные, которые провели в тюрьме более 25 лет, получают право на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сасунян с октября 2007 года неоднократно пытался воспользоваться этим правом.

Благодаря вмешательству МИД Турции в 2006, 2010, 2013 и 2015 годах американский суд отклонял все ходатайства террориста.

14 декабря 2016 года ходатайство Сасуняна по УДО было удовлетворено судом, после чего Анкара обратилась в апелляционный суд. В итоге губернатор Калифорнии Джерри Браун 12 мая 2017 года аннулировал решение суда первой инстанции по делу Сасуняна.

Армянский террорист направил в суд шестое ходатайство по УДО. В преддверии заседания суда, намеченного на 29 июня 2018 года, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр юстиции Абдулхамит Гюль обратились с письмами в адрес своих американским коллег.

25 июля 2019 года Сасуняну вновь было отказано в УДО на том основании, что он “продолжает представлять опасность для общества”.

Калифорнийский совет по условно-досрочному освобождению вновь рассмотрит ходатайство Сасуняна лишь в июне 2021 года.

Хампиг Сасунян и его сообщник Крикор Салиба 28 января 1982 года застрелили турецкого дипломата в его машине в Лос-Анджелесе. Сасунян был приговорен судом к пожизненному заключению. Сбежавший Салиба был убит в том же году в ходе конфликта в Ливане.

Minval.az