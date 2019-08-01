Потенциальный преемник ликвидированного в 2011 году лидера террористов Аль-Каиды Усамы бен Ладена, Хамза бен Ладен, также убит. Об этом говорят американские чиновники, пишет газета New York Times.

Анонимные официальные лица заявили, что США «сыграли роль» в операции. Детали — где, когда и как умер джихадист — неизвестны.

Для его ликвидации были проведены «секретные операции и сбор разведданных».

По данным источников, Хамзу убили за последние два года, однако спецслужбы медлили с объявлением, потому что нужно было «железное» подтверждения его смерти. Кроме того, президент США Дональд Трампотказался отвечать на вопрос журналистов о гибели сына бен Ладена.

Интересно, что в марте Госдепартамент США пообещал $1 млн за информацию о его местонахождении, однако к тому времени он уже был убит.

Американский президент Дональд Трамп в среду отказался прокомментировать журналистам сообщения о смерти этого человека.

В последний раз «Аль-Каида» публиковала заявление от лица сына бен Ладена в 2018 году, сообщает телеканал. Тогда он угрожал Саудовской Аравии и призывал жителей Аравийского полуострова к восстанию.

Хамза бен Ладен, предположительно, родился в 1989 году. Его отец в 1996 году отправился в Афганистан, откуда объявил войну США. В 2011 Усама бен Ладен погиб в Пакистане в ходе спецоперации американский войск специального назначения.

Хамза бен Ладен был объявлен Госдепартаментом США особо опасным международным террористом в январе 2017 года. Госдеп США утверждает, что, согласно письмам Усамы бен Ладена, он готовил своего сына к тому, чтобы он стал главой «Аль-Каиды». Госдеп называет Хамзу бен Ладена одним из лидеров «Аль-Каиды».

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