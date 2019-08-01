Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Трамп предложил Путину содействие в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин «высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение» и заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением США.

«Владимир Путин информировал своего американского коллегу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов», — заявили в Кремле.

Minval.az