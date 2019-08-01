В американском штате Техас в районе Хьюстона горит завод нефтяной компании Exxon Mobil. В результате ЧП пострадало 37 человек, сообщает «Лайф» со ссылкой на KHOU 11 News.

Все пострадавшие получили незначительные ожоги, их жизням сейчас ничего не угрожает. На месте ЧП работают пожарные, которые почти полностью сумели ликвидировать возгорание.

Причины пожара пока не известны.

Highway view of the ExxonMobil fire. 📷: Jorge Del Vallehttps://t.co/ijO54Wvc2B pic.twitter.com/jHPJUGECrE — Erica Simon (@EricaOnABC13) 31 июля 2019 г.

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