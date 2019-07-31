В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает RT со ссылкой на CNN.

Отмечается, что в настоящее время судьба пилота неизвестна.

В районе инцидента проводятся поисково-спасательные работы.

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