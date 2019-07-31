Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые со времен глобального финансового кризиса снизила базовую процентную ставку. Она опустилась на 25 базисных пунктов — с 2,25-2,5% до 2-2,25%, следует из материалов ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.

Аналитики накануне заседания были практически уверены в снижении на 25 базисных пунктов: 72 из 84 опрошенных Bloomberg экономистов ждали именно такого снижения, 11 — что ставка останется неизменной. Один прогнозировал снижение сразу на 50 б.п.

Более десяти лет ФРС либо повышала, либо удерживала ставку, сообщает РБК.

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