Супермодель Нина Тейлор решила застраховать свои руки на $2,5 млн, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Профессиональная манекенщица зарабатывает благодаря своим кистям до $7 тыс. за съемку. Такие суммы ей приносит реклама маникюра, а также ювелирных изделий.

Тейлор сотрудничает с известными мировыми брендами. Ее руки «дублировали» кисти актрис Хайди Клум, Дженнифер Лоуренс, Скарлет Йоханссон, Деми Мур и многих других.

Нина Тейлор работает моделью рук уже более 30 лет, в связи с чем и решила застраховать их.

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