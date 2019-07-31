Министр внутренних дел Румынии Николай Мога сообщил во вторник, что уходит в отставку всего через шесть дней после назначения на должность.

Президент Румынии Клаус Йоханнис 24 июля подписал указ о назначении министра.

«В результате разговоров с премьер-министров Виорикой Данчилэ я принял решение отказаться от должности министра внутренних дел. Я принял это решение, чтобы сохранить остатки престижа министерства, который пострадал из-за действий сотрудников, которые должны быть уволены или наказаны», — сказал Мога журналистам

Он сообщил, что его решение связано со скандалом вокруг убийства 15-летней девушки в городе Каракал. По данным следствия, Александра Мэчешану трижды звонила в службу 112, она сообщила, что ее похитил и изнасиловал неизвестный мужчина. Девушку нашли только через 19 часов, к тому времени она была мертва. Подозреваемый был задержан, он может быть причастен к убийству еще одной девушки.

«За те шесть дней, что я руководил МВД, были приложены все усилия, чтобы найти виновных в трагедии в Каракале. Расследования продолжатся, я верю в достойных и профессиональных людях из министерства, которые сумеют довести до конца то, что мы начали вместе», — отметил Мога.

Minval.az