В Германии стали обучать сексуальному поведению беженцев из стран, где проявления любви запрещены публично, а изнасилования не всегда считаются преступлениями. Об этом сообщил The Local.

В одном из специально созданных видеороликов объясняется разница между сексуальным согласием и изнасилованием. «Это похоже на предложение выпить чашку чая. Если она отвечает «Да, хорошая идея», то это означает согласие. Если же она колеблется, то вы можете приготовить чай и спросить снова. Если же она говорит «Нет, спасибо» — то не заваривайте чай и не сердитесь», — говорится в ролике.

В другом видео студенты смотрят сцену о встрече мужчины и женщины в ночном клубе. Сначала они пьют, смеются, танцуют и целуются. Затем атмосфера в комнате и на экране быстро меняется, а мужчина отвозит женщину домой, запирает дверь и насилует ее. После окончания видео тридцатилетние мужчины, прибывшие в Берлин из Сирии, Ирака и Афганистана, комментируют увиденное, а затем педагогами объясняется состав преступления. Отмечается, что участники четырехчасового курса под названием «Вместе за безопасность», который в настоящее время проводится только в Берлине, сами добровольно присоединились к занятиям.

Minval.az