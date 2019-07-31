Турция собирается противостоять любому государству, которое поддерживает Израиль.
Такое заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к высокопоставленным чиновникам из провинций от его правящей Партии справедливости и развития (АКП) в Анкаре, передают израильские СМИ.
«Кто бы ни был на стороне Израиля, пусть все знают, что мы против них. Мы не одобряем молчание по поводу государственного террора, который Израиль совершает в Палестине», – сказал он.
Возмущение Эрдогана вызвало решение израильских властей снести 12 жилых домов, расположенных в непосредственной близости к окружающей Иерусалим стене безопасности.
Вопрос рассматривался Советом безопасности ООН, но принятие осуждающей Израиль резолюции было блокировано США. Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас назвал снос этнической чисткой и сообщил, что ПА перестает соблюдать соглашения с Израилем.