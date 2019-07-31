Турция собирается противостоять любому государству, которое поддерживает Израиль.

Такое заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к высокопоставленным чиновникам из провинций от его правящей Партии справедливости и развития (АКП) в Анкаре, передают израильские СМИ.

«Кто бы ни был на стороне Израиля, пусть все знают, что мы против них. Мы не одобряем молчание по поводу государственного террора, который Израиль совершает в Палестине», – сказал он.

Возмущение Эрдогана вызвало решение израильских властей снести 12 жилых домов, расположенных в непосредственной близости к окружающей Иерусалим стене безопасности.

Вопрос рассматривался Советом безопасности ООН, но принятие осуждающей Израиль резолюции было блокировано США. Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас назвал снос этнической чисткой и сообщил, что ПА перестает соблюдать соглашения с Израилем.

Minval.az