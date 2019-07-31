Жительница американского города Сент-Луис, штат Миссури, несколько десятилетий тайно хранила в холодильнике мертвого младенца. Об этом сообщает издание Washington Post.

37-летний Адам Смит узнал о секрете своей матери, когда та умерла. Во время уборки в ее квартире он нашел в морозилке небольшую картонную коробку. «Мне 37, и она была там все эти годы, — говорит мужчина. — Мне всегда говорили, что в ней украшение от свадебного торта».

Смит заглянул в коробку и обнаружил внутри останки маленькой девочки, завернутые в розовое одеяло. «У нее остались кожа, волосы и все остальное, — рассказывает он. — Она превратилась в мумию». Мужчина немедленно положил ее обратно и позвонил в полицию.

Личность мертвого младенца пока не установлена. Ожидается, что вскрытие позволит определить причину ее смерти, а анализ ДНК покажет, была ли она сестрой Смита. По его словам, мать упоминала своего мертворожденного ребенка, а родственники говорили о близнецах, которых она когда-то родила. Один из них появился на свет мертвым, а другого отдали для усыновления.

«Даже на смертном одре мать не сказала мне, что было в той коробке, — удивляется Смит. — Это наводит на мысль, что, возможно, она что-то сделала с этим ребенком и не хотела никому говорить, потому что боялась проблем».

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