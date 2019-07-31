Власти столицы Китая Пекина указали исламским ресторанам и магазинам убрать с вывесок надписи на арабском и исламские символы. Об этом со ссылкой на работников заведений сообщает Reuters.

Мусульмане, держащие халяльную лапшичную в городе, сообщили, что их заставили убрать надпись «халяль» на арабском языке. «Они сказали, что это иностранная культура, а нам стоит использовать все китайское», — рассказал журналистам менеджер ресторана.

По информации агентства, такие меры — часть начатой в 2016 году кампании по унификации всех проявлений религии, приведении их в соответствие с китайской культурой. Известно о том, что многие мечети в стране обязали поменять купол в ближневосточном стиле на китайскую крышу-пагоду.

С 2017 года КНР создал концентрационные лагеря для уйгуров, мусульманского национального меньшинства. В них содержится до миллиона магометан. Сначала Пекин отрицал существование таких лагерей, а затем объяснил, что такие меры нужны для включения граждан в социальную жизнь и перевоспитания возможных экстремистов.

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