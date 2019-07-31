В одном из городов Индии произошел курьёзный случай: на лекцию в университет пришла корова. Рогатое животное за несколько часов стало звездой Интернета, пишут ИноСМИ.

Такой необычный случай произошел в технологическом институте Бомбея.

Корова зашла в лекционный зал без малейшего обращения внимания на присутствующих. Домашнее животное не смутили, ни крики, ни смех студентов – корова продолжила свой путь к центру аудитории.

В сети Интернет даже появилась шутка относительно того, что корова настолько стремится к знаниям, что решила посетить сама лекцию. Хотя на самом деле, есть более правдивое объяснение тому, что делает корова в здании университета. Оказывается, священное животное Индии, просто решило укрыться от дождя и спрятаться под укрытием. Корова нашла подходящее для нее помещение в здании университета.

Это не первый случай, когда в этот ВУЗ пробирается какое-либо животное, поэтому власти города должны создать специальное ограждение, чтобы в будущем такого не происходило.

Minval.az