Ученые Имперского колледжа Лондона впервые создали искусственные клетки, способные воспринимать факторы окружающей среды и выделять химические вещества в ответ на раздражители. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Искусственная клетка состояла из мебраны с порами, через которые проникают ионы кальция. Внутри нее содержались пузырьки с ферментами, которые активировались кальцием. Ферменты в свою очередь способствовали высвобождению флуоресцирующих частиц. По словам ученых, им удалось создать простой метаболический путь, поскольку не нужно было придумывать механизмы по очистке от побочных продуктов, которые для живой клетки представляли бы опасность.

Исследователи считают, что подобные разработки могут применяться в биотехнологии и медицине. Искусственные клетки подходят для распознавания биологических маркеров раковых опухолей и синтеза лекарственных веществ в организме. Кроме того, клетки могут обнаруживать тяжелые металлы в окружающей среде и выпускать вещества, связывающие и обезвреживающие загрязнители.

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