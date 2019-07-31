Голливудский актер Леонардо Ди Каприо включился в борьбу с лесными пожарами, охватившими Сибирь.

Свое отношение к природной катастрофе он выразил в социальной сети. Там он выложил видео, на котором приводятся различные данные по пожарам в Сибири, в том числе о том, что площадь возгораний достигает протяженности в 100 тысяч футбольных полей.

«Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров в условиях климатического кризиса. Огромные огни в Гренландии, Сибири и Аляске производят клубы дыма, которые можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что пожары выбрасывают в воздух столько углекислого газа в месяц, сколько вся Швеция за год», — написал Ди Каприо.

Minval.az