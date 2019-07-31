Голливудский актер Леонардо Ди Каприо включился в борьбу с лесными пожарами, охватившими Сибирь.
Свое отношение к природной катастрофе он выразил в социальной сети. Там он выложил видео, на котором приводятся различные данные по пожарам в Сибири, в том числе о том, что площадь возгораний достигает протяженности в 100 тысяч футбольных полей.
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#Regram #RG @guardian: The Arctic Circle is suffering from an unprecedented number of wildfires in the latest sign of a climate crisis. Huge blazes in Greenland, Siberia and Alaska are producing plumes of smoke that can be seen from space. The World Meteorological Organisation has said these fires emitted as much CO2 in a month as the whole of Sweden does in a year.
«Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров в условиях климатического кризиса. Огромные огни в Гренландии, Сибири и Аляске производят клубы дыма, которые можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что пожары выбрасывают в воздух столько углекислого газа в месяц, сколько вся Швеция за год», — написал Ди Каприо.