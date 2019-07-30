Двоюродный брат главы Китая Си Цзиньпина Мин Чаи обвиняется в отмывании денег в Австралии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на австралийских чиновников.

Чая подозревают в организованной преступности, отмывании денег и в лоббировании интересов Китая на территории страны.

Следствие также пытается раскрыть источник доходов брата китайского лидера. Сообщается, что Мин Чаи оставил одном из казино около $40 млн.

Уточняется, что обвиняемый является гражданином Австралии.

Отвечая на обвинения Австралии в адрес Чая, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин назвал эти сообщения беспочвенными и основанными на слухах.

«Газета.ру» отмечает, что сам Си Цзиньпин обвинения в сторону брата никак не комментирует.

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