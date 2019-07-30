Парламент Индии одобрил закон, запрещающий мусульманскую практику «мгновенного развода» («тройной талак») и определяющий его как уголовное преступление, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.

«Тройной талак» дает мужчине возможность после трехкратного произнесения слова «талак» (по-арабски «развод») без формальных процедур расторгнуть брак со своей супругой. Данная практика была признана незаконной по решению верховного суда Индии в августе 2017 года, но запрет на нее регулировался лишь указом правительства.

На заседании в верхней палате (Раджья сабха) парламента за поддержку закона проголосовали 99 депутатов и 84 – против. Нижняя палата (Лок сабха) законодательного органа одобрила законопроект на прошлой неделе. Он вступит в силу после подписания документа президентом, что является простой формальностью. Отмечается, что оппозиция длительное время пыталась заблокировать инициативу об отмене «средневекового обычая».

Лидер оппозиции в верхней палате парламента Гулам Наби Азад назвал новый закон политически мотивированным и направленным на уничтожение мусульманских семей с помощью внутренних раздоров. В ответ присутствовавший на заседании глава минюста Рави Шанкар Прасад напомнил о законодательном запрещении приданого и многоженства — обычаев, принятых в индуизме.

Нарушителям закона о «тройном талаке» будет грозить до трех лет тюремного заключения.

«Тройной талак» запрещен во многих исламских странах, а местные богословы ставят под сомнение допустимость «мгновенного развода». Тем не менее, до недавнего времени мусульмане Индии активно использовали эту практику. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться стало еще проще. Известны случаи, когда мужья уведомляли своих супруг о разводе через SMS или при помощи любого другого мобильного сервиса.

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