Пекину следует заключить торговую сделку с Вашингтоном до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2020 года.

Об этом американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter, сообщает «Униан».

Он предупредил, что в случае его переизбрания на второй срок соглашение окажется намного жестче для Пекина или же вообще не будет подписано. Трамп также напомнил, что в июле экономика Китая показала худший результат за последние 27 лет. По итогам первого полугодия 2019 года рост ВВП Китая составил 6,3 процента, что эквивалентно 6,56 триллиона долларов.

Торговые отношения США и Китая обострились в мае после 11-го раунда консультаций. Стороны обменялись взаимным повышением торговых пошлин. США ввели дополнительные тарифы на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов, КНР ответила пошлинами на американские товары на 60 миллиардов долларов. К соглашению о возобновлении консультаций стороны пришли на саммите G20, состоявшемся в июне.

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