Австралийская пивная кампания Victoria Bitter выпустила чай со вкусом пива. Об этом сообщает Daily Mail.

В каждом пакетике напитка содержится хмель и листья черного цейлонского чая. Напиток полностью безалкогольный, потому его можно пить в любое время.

Чай появился на рынке в понедельник, 29 июля, и в это же утро большую часть нового товара раскупили. Отмечается, что напиток напоминает пиво на вкус и запахом.

Компания выпустила новинку накануне турнира по крикету. Создатели напитка призывают «бойкотировать английский завтрак и пить чай от VB в ранние часы и будние дни», заменяя им пиво.

Стоит такой чай десять долларов и купить его можно только на территории Австралии.

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