Представители NASA обнародовали завораживающие снимки Земли, сделанные с высоты МКС астронавтами. На них запечатлена удивительная игра света, позволяющая взглянуть на планету с новой стороны, пишет Корреспондент.

Команда Международной космической станции из шести астронавтов совершает круговое путешествие вокруг Земли каждые 90 минут. При этом у астронавтов есть 45-минутное окно дневного света, в течение которого Земля раскрывает свои невероятные природные чудеса.

Это дает им возможность сфотографировать различные географические и искусственные особенности планеты.

Издание опубликовало некоторые из наиболее ярких фотографий, сделанных астронавтами.

Minval.az