В прошлом году боевые действия в разных уголках мира стали причиной гибели и травмирования 12 тысяч детей, говорится в ежегодном докладе ООН о положении детей в условиях вооруженных конфликтов. Возглавляют список по количеству пострадавших Афганистан, Палестина, Сирия и Йемен, передает агентство AP.

Упоминания о гибели и травмировании детей есть в числе 24 тысяч «тяжких нарушений» против малолетних, зафиксированных ООН, включая использование детей как солдат, сексуальное насилие, похищения, атаки на школы и госпитали.

При этом количество нарушений со стороны неправительственных вооруженных групп остается неизменным, вместе с тем наблюдается рост количества нарушений со стороны правительств и правительственных сил, говорится в отчете.

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