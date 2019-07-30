По меньшей мере 11 человек скончались, еще 5,6 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за период с 22 по 28 июля из-за сильной жары. По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, 52,6% пострадавших — это люди в возрасте 65 лет и старше.

Больше 100 человек из 5664 пострадавших госпитализированы с тяжелыми симптомами, 1792 имеют менее серьезные проблемы, требующие короткого пребывания в стационаре.

На прошлой неделе метеорологи официально объявили об окончании сезона дождей в Японии. В течение недели, по прогнозам синоптиков, в большинстве регионов страны воздух прогревался до плюс 32–35 градусов. Власти призывают население носить головные уборы и употреблять больше воды.

Minval.az