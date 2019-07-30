В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную прокуратуру.

Как отмечается, преступник был приговорен к смертной казни в 2015 году.

До этого, в 1996 году, был казнен 18-летний молодой человек, которого ошибочно посчитали убийцей и которого реабилитировали только в 2014 году.

Уточняется, что во вторник, 30 июля, подсудимый был казнен, отказавшись до этого от встречи с родственниками.

Казненный преступник с 1996 по 2005 год совершил шесть убийств, десять изнасилований, а также сексуальные действия в отношении двух малолетних.

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