Военный самолет упал на жилые дома в Пакистане. Инцидент произошел в ночь на 30 июля в городе Равалпинди, который граничит со столицей страны — Исламабадом, сообщает Geo TV.

На месте крушения произошел взрыв, а затем начался пожар. Погибли по меньшей мере 17 человек, из них пятеро военных, в том числе пилоты, и 12 — находившиеся на земле. Сообщается также о еще 12 пострадавших, их доставили в больницу.

Модель воздушного судна, а также сколько точно человек было на борту, не уточняется. Во время произошедшего самолет совершал обычный тренировочный полет. Что именно стало причиной падения, пока неизвестно.

Geo TV отмечает, что падения самолетов и вертолетов в Пакистане не редки. Катастрофа с самым большим числом жертв произошла в стране в 2010 году. Тогда пассажирский Airbus 321 авиакомпании Airblue, летевший из Карачи, упал при посадке в Исламабаде, погибли все находившиеся на борту — 152 человека.

#planecrash at Mohra kalu near Bahria Phase 7 Rawalpindi pic.twitter.com/GnIly7NpMp — Munir Ahmed (@MunirAhmedLive) 29 июля 2019 г.

Minval.az