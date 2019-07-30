Армяне на протяжении последней недели провокационно обстреливают азербайджанских пограничников и используемые ими военно-транспортные средства. Получают адекватный огневой ответ и несут потери, но не останавливаются. Полагаю, что причина такой их активности заключается в том, чтобы создать повод армянским лоббистам в Конгрессе США для срыва масштабной (около 100 миллионов долларов) американской помощи пограничным силам Азербайджана.

Напрасные потуги. Укрепление Азербайджаном контроля над своими сухопутными, морскими и воздушными границами отвечает национальным интересам США, чьи компании инвестировали многие миллиарды долларов в нефтяные и газовые проекты на Каспии, а вооруженные силы США осуществляю транзит в Афганистан через Азербайджан.

Армении, которая входит в ОДКБ и чьи границы охраняет Россия, рассчитывать на американскую военную помощь не приходится. Вот Ереван и стремится всячески сорвать ее оказание Азербайджану. Интрига армян легко читается и вряд ли опытные военные и политики США на нее попадутся.

Расим Мусабеков, Facebook

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