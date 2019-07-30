Алексея Навального доставили из спецприемника в больницу с отекшим лицом и высыпаниями повсюду – на шее, спине, груди, локтях. В больнице ему поставили диагноз «аллергия». Аллергии у Навального никогда не было.

Вы верите в этот диагноз? Я – нет.

Вспомним: Щекочихин, у которого слезла кожа, Ющенко, которого отравили диоксином, Роман Цепов, скончавшийся непонятно от чего (ну, тут у своих разборка была), Александр Литвиненко и полоний, Скрипали и «Новичок», информатор Браудера Александр Перепеличный, в желудке которого нашли-таки редкий растительный яд, псковский блогер Сергей Тихонов, которого, по словам пригожинского сотрудника Амельченко, кольнули шприцем, а он взял да помер, муж Любови Соболь, который потерял сознание после укола.

С таким анамнезом ни в какую аллергию, внезапно наступившую у лидера оппозиции, как только он оказался в руках силовиков, один из которых мог спрыснуть его чем угодно, не верю. И проверяться Навальному нужно как можно скорее. Скорее всего, и будем надеяться, что это только хотели попугать. А если это что-то долгоиграющее?

Юлия Латынина, Эхо Москвы

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