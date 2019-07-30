По меньшей мере 52 заключенных погибли в результате беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в северном бразильском штате Пара. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

По информации телеканала, в ходе почти пятичасового мятежа 16 заключенных были обезглавлены. Другие погибли в результате поджога одного из бараков. Захваченные заключенными двое сотрудников пенитенциарного учреждения освобождены.

Это уже второе крупное происшествие такого рода в Бразилии за последние три месяца. В мае в тюрьме столицы штата Амазонас в результате бунта погибли 55 заключенных.

Minval.az