Ирина Шейк недолго страдала от одиночества после разрыва с Брэдли Купером, отцом своей дочки Леи. Модель, как сообщают зарубежные источники, уже нашла ему достойную замену. У неё якобы завязался роман с… Джастином Теру.

Инсайдер рассказал, что модель уже несколько раз ходила на свидания с бывшим мужем Дженнифер Энистон. Говорят, Ирина поделилась с подружками, что чувствует особую связь с Джастином. «Ирина сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они ужинали вместе. В этот момент модель почувствовала, что между ними что-то есть. Какая-то невидимая связь», — цитирует источник 7Дней со ссылкой на Gossip Cop.

Пока Шейк не готова перевести начавшийся совсем недавно роман на новый уровень. По слухам, она собирается скрывать некоторое время новые отношения, так как к ней сейчас приковано внимание СМИ и ей не хотелось бы, чтобы это всё испортило. Совсем скоро у Джастина будет день рождения, куда он пригласил Ирину. Однако она сомневается, стоит ли ей принимать приглашение, ведь тогда слухи об их романе получат подтверждение.

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